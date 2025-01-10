347 مليون يورو اتفاقيات لمشاريع موّلتها ألمانيا بالأردن

وطنا اليوم:وقعت الحكومة اتفاقيات لمشاريع وبرامج مموّلة من الحكومة الألمانية ومؤسسات تمويلية تابعة لها في الأردن، بأكثر من 347 مليون يورو خلال العام 2024.

وبحسب هذه البيانات التي جُمعت عن تقرير المساعدات الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لنهاية تموز واتفاقيات لاحقة، فإن “الحصة الكبرى” من الاتفاقيات كانت لقطاع المياه والصرف الصحي والتعليم.

في 17 كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقيتين؛ الأولى منحة بقيمة 35 مليون يورو لتمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرض بقيمة 60 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.

أما في 10 تشرين الثاني، وقعت الحكومة مع البنك اتفاقيتي منح، الأولى بقيمة 21.5 مليون يور لدعم برنامج التمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، والثانية بقيمة 15 مليون يورو لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه لترتفع مساهمة ألمانيا في تمويل المشروع إلى 80 مليون يورو.

وفي 5 أيلول، وقعت الحكومة اتفاقيتي تمويل برنامجين للإسهام في دعم احتياجات قطاع التعليم؛ الأولى منحة بقيمة 25.5 مليون يورو لتمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين للسنة الدراسية (2024/2025).

والاتفاقية الأخرى تمثّل ثاني شريحة من المرحلة الثانية لقرض سياسة تنمية قطاع التعليم وبقيمة 75 مليون يورو، لدعم الموازنة العامة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم وتحسين البنى التحتية للمدارس وصيانتها.

ووقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في 30 أيار، اتفاقية لمشروع يدعم مناهج مبتكرة للقطاع الخاص لتعزيز فرص العمل بقيمة 9 ملايين يورو لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

في 29 أيار، وقعت الوكالة الألمانية اتفاقية لمشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح بقيمة 3.7 ملايين يورو، وفي 12 كانون الثاني، وقعت مشروعا آخر لصالح وزارة البيئة اتفاقية منحة بقيمة 9.5 ملايين يورو لمشروع “العمل الأخضر في الشركات”.

ولصالح وزارة العمل، وقعت الوكالة الألمانية عددا من الاتفاقيات؛ الأولى لمشروع التشغيل في الأردن 2030، بقيمة 9.5 ملايين يورو في 14 نيسان، والثانية لدعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل بقيمة 250 ألف يورو في 26 آذار.

والاتفاقية الثالثة لدعم المؤسسات التعليمية الأردنية في تقديم التدريب المهني الموجه لسوق العمل بقيمة 10 ملايين يورو في 21 نيسان/أبريل الماضي، والأخيرة لتطوير نماذج تعاون مستدامة في التدريب وتنقل العمالة في مجال الحرف المهنية بقيمة 5 ملايين يورو في 19 أيار/مايو الماضي.

ووقت الوكالة في 25 آذار اتفاقية لدعم الجودة في التعليم الدامج في الأردن لصالح وزارة التربية والتعليم بقيمة 400 ألف يورو، واتفاقية مع وزارة الإدارة المحلية / أمانة عمّان الكبرى بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع إدارة النفايات الصلبة في 16 أيار/مايو الماضي.

وفي اليوم ذاته، وقعت الحكومة مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لمشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ لصالح وزارة المياه والري/ سلطة المياه.

في 6 آذار، وقعت الوكالة أيضا اتفاقية لمشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف” بقيمة 7.5 ملايين يورو لصالح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

في أيار/مايو الماضي، اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025) في برلين، إذ تضمنت التوقيع على محضر المحادثات الرسمية الذي تضمن تخصيص حزمة مساعدات جديدة للمملكة تقارب 619 مليون يورو من منح وقروض ميسرة ستوجه لتمويل عدة أولويات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وتشتمل هذه المساعدات على ما يقارب 269 مليون يورو كمنح، ومبلغ 350 مليون يورو كقروض ميسرة في مجالات التشغيل والمياه والصرف الصحي وتحديث القطاع العام والتدريب المهني والتعليم التقني وتطوير القطاع الخاص ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.