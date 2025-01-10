نجمة ستار اكاديمي نينا عبدالملك تعتزل الغناء وترتدي الحجاب

وطنا اليوم:أعلنت المغنية اللبنانية نينا عبد الملك ارتداءها الحجاب رسميًا، مشيرة إلى ابتعادها عن الغناء منذ نوفمبر الماضي بهدف التفرغ لعائلتها وتربية أبنائها الثلاثة، بحسب قولها.

ونشرت المغنية اللبنانية، وخريجة برنامج المواهب الغنائية الشهير “ستار اكاديمي “، فيديو عبر “التيك توك”، أعلنت فيه ارتداءها الحجاب، وقالت: “خبروني أي لفة حجاب بتلبق لي، لأنو أنا إن شاء الله نويت أرتدي الحجاب رسميا”.

وطلبت في مقطع فيديو رأي الجمهور، عن الشكل الأفضل للحجاب، حيث استعرضت عدة لفات مختلفة، باستخدام حجاب طويل، وضعته على رأسها بعدة طرق وصيحات مختلفة، لاختيار الشكل الأمثل الذي يليق بها.

وحذفت عبدالملك جميع صورها عبر صفحتها في انستقرام، حيث أبقت على صورها وهي طفلة فقط.

ومثلت خطوة ارتداء خريجة الموسم الثامن من برنامج “ستار أكاديمي”، مفاجأة كبرى لجمهورها، الذي تفاعل مع أنباء اعتزالها على نحو واسع، بين آراء مؤيدة احترمت خصوصية قرارها، ومعارضة حملت الطعن والسخرية من الطريقة التي أعلنت بها ارتداءها الحجاب، عبر استعراض لفات وصيحات الموضة