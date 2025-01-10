طارق الشناوي ينتقد تكريم مصطفى كامل: مهزلة

وطنا اليوم:أثار الناقد الفني طارق الشناوي جدلًا واسعًا بتعليقه على تكريم مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في احتفالية “يوم الثقافة” بدار الأوبرا.

وكتب الشناوي عبر حسابه على “فيسبوك”: “كان ينبغي لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن يتدخل لمنع هذه المهزلة. مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يرشح مصطفى كامل للتكريم من خلال النقابة التي يرأسها. مصطفى يرشح مصطفى ويهنئ مصطفى ويبارك لمصطفى. أعلم أن النقابات في العالم تتمتع باستقلالية، لكن ما بُني على باطل يظل باطلًا”.

وأضاف: “مجلس إدارة النقابة، الخنوع، لم يعترض أحد أعضائه على هذا القرار، رغم أنه لا يجوز قانونًا أن يكون الشخص لاعبًا وحكمًا في الوقت نفسه. جميل جدًا أن يكون لدينا يوم للثقافة، وأنا سعيد بعدد من التكريمات، سواء لمن هم على قيد الحياة أو الذين رحلوا عنا. ولكن هناك بقعة سوداء لوثت الثوب الأبيض. لا أدري كيف مرت هذه المخالفة على وزير الثقافة دون تدخل لإزالتها”.

وختم الشناوي: “لا تزال الكرة في ملعب الوزير أحمد هنو، ومن حقه سحب الجائزة، التي أصبحت فضيحة أمام الرأي العام”.

النسخة الأولى من “يوم الثقافة” انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني، وشهدت الاحتفالية، التي نظمتها وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية، تكريم عدد كبير من رموز الفكر والإبداع المصري، بحضور شخصيات بارزة من مختلف المجالات