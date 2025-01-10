السماح للطائرات التجارية والكبيرة باستخدام مطار ماركا

وطنا اليوم:رجح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ترخيص مطار عمان المدني (ماركا) للرحلات التجارية ورفع أوزان الطائرات المسموح لها بالإقلاع والهبوط من وإلى المطار في حال كان كل ما فيه ملبيا للشروط الدولية خلال شهر.

وبين مستو أنه سيتم الكشف على المطار بعد الانتهاء من ردم الجانب الجوي للوادي الذي يبلغ طوله نحو 900 متر وبعمق نحو 17 مترا ، مشيرا إلى أن الأمور في المطار جيدة، إذ سبق وأن سمحت الهيئة بتحويل الطائرات الكبيرة في ظروف الضباب من مطار الملكة علياء للهبوط في مطار ماركا، لأن أمور السلامة في المطار والمدرج والمناطق المحيطة به جيدة. وأنجزت شركة المطارات الأردنية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عملية ردم الجانب الجوي للوادي والبنية التحتية لمطار عمان المدني (ماركا)، بانتظار كشف هيئة تنظيم الطيران المدني وتقريرها وموافقتها على رفع أوزان الطائرات المسموح لها بالهبوط والإقلاع من المطار

ورجح مدير شركة المطارات الأردنية محمد الجالودي في تصريح سابق أن يكون مطار عمان المدني (ماركا) جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية مطلع العام المقبل(الحالي).

وأشار إلى أن كلفة مشروع تطوير مطار ماركا بلغت نحو 4.2 مليون دينار. مبينا أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال الطائرات التي يبلغ وزنها 60 طنا، بعد رفع الوزن من 45 طنا.

وعقب الانتهاء من المشروع ستقوم لجنة من هيئة تنظيم الطيران المدني بالتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات التجارية تمهيدا للمباشرة بالتشغيل.

وسيسهل مطار عمان المدني من عمليات الشحن التجاري ويقلل من كلفها إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار قرب المطار من عدد من المناطق الصناعية، كما سيساعد ذلك من تخفيف الضغط على مطار الملكة علياء في أوقات المواسم والأعياد والتي تشهد في الغالب ازدحامات كبيرة بسبب زيادة عدد المسافرين في تلك الأوقات.

يذكر أن مطار عمان المدني/ ماركا هو مطار ذو تشغيل مشترك، ويعمل في الوقت الحالي على استقبال طائرات غير تجارية. وتضم المملكة 3 مطارات هي مطار الملكة علياء الدولي في عمان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة إضافة إلى مطار عمان المدني بمنطقة ماركا في عمان.

وتأسس مطار عمّان المدني عام 1952 في منطقة ماركا الشمالية في عمّان على أرض مساحتها 2,750000 متر مربع، وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن