وفدٌ من جامعة عمّان العربية يزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وطنا اليوم_زار وفدٌ أكاديمي من كلية القانون في جامعة عمان العربية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتعرّف على آليات عملها واختصاصاتها ومهامها ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية.

وأكد أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمجد نارموق خلال كلمته الترحيبية، على الدور الفاعل للشباب بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاص في ترسيخ قَيم النزاهة وتبنّي منظومة أخلاقية وفكرية رافضة لجميع أشكال الفساد. لافتاً إلى أن معايير النزاهة الوطنية تعتبر جزءا أساسيا في بناء المؤسسات الفعالة من خلال توعية وتثقيف الطلبة بضرورة احترام مبادئ سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

واستمع الوفد الذي ضم رئيس قسم القانون العام في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية و40 طالباً، إلى شروحٍ تفصيلية قدّمها مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة، ورئيسة قسم التحقيق الخاص بمديرية التحقيق، تناولت نشأة الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وآليات عملها في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، ومعايير النزاهة الوطنية، ومؤشر النزاهة الوطني، وطرق الإبلاغ عن حالات الفساد والقنوات التي تتيحها الهيئة للتواصل معها.

كما اصطحب موظفو الهيئة الوفد بجولة تعريفية على عددٍ من الوحدات التنظيمية شملت وحدة الديوان المركزي، ومديرية التحقيق ووحدة العمليات، ومختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي، تعرّفوا خلالها على مراحل التعامل مع الشكاوى والإخبارات الواردة إلى الهيئة، وكيفية التعامل معها وآلية التحقيق فيها.