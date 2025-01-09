بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل

10 يناير 2025
حماس: الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر إتفاق تبادل

وطنا اليوم_أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، أن الاحتلال لن يستعيد أسراه إلا عبر اتفاق تبادل، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتلاعب بمصيرهم.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في دار الصحافة بالعاصمة الجزائرية.

 

وقال حمدان: “صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال لها قواعدها التي سوف تطبق، وعلى ضوء ذلك سيأخذ الاحتلال أسراه وسنأخذ أسرانا”.

 

وأضاف: “لكن بكل تأكيد، لن يستعيد أسراه أحياء إلا من خلال اتفاق”، دون مزيد من التفاصيل.

 

وأوضح حمدان: “نتنياهو يتلاعب بمصير الأسرى ضمن سعيه إلى صورة إنجاز، ولا يريد تحريرهم، ويتمنى لو ينجح بقتلهم، لأنه يعلم أن تحريرهم يعني تحرير أسرى فلسطينيين”.

 

وتابع: “لا يهمنا ما يسعى إليه الاحتلال، ما يهمنا هو إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة”.

 

على صعيد آخر، حذر حمدان، من أن “مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت الشعب الفلسطيني وباتت تهدد المنطقة بأكملها”.

 

وأضاف: “نقوم بواجبنا على أكمل وجه لمواجهة الاحتلال، ونتوقع أن يقوم أشقاؤنا بواجبهم أيضا. أي تقصير سيعود بتداعيات سلبية على المقصرين أنفسهم وليس فقط على الشعب الفلسطيني”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

مصدر : معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين

14:07

الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه

14:03

وزير خارجية إيطاليا يزور المسجد الأموي في دمشق

13:51

الحاج توفيق: صفحة جديدة في العلاقة مع غرفة دبي

13:46

العيسوي: رؤى وتوجيهات وتطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل

11:33

ترجيح تطبيق الرسوم في ممر عمّان التنموي مطلع 2026

11:21

347 مليون يورو اتفاقيات لمشاريع موّلتها ألمانيا بالأردن

11:15

نجمة ستار اكاديمي نينا عبدالملك تعتزل الغناء وترتدي الحجاب

11:09

طارق الشناوي ينتقد تكريم مصطفى كامل: مهزلة

10:58

حرائق الغابات تشتعل في تلال هوليوود هيلز وتطوق لوس أنجلوس

10:42

إعصار ناري وظاهرة نادرة.. تفسير علمي من الأرصاد بشأن حرائق كاليفورنيا

10:16

السماح للطائرات التجارية والكبيرة باستخدام مطار ماركا

وفيات
وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025