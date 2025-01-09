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عاجل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء الجمعة

منذ 24 دقيقة
عاجل أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء الجمعة

وطنا اليوم_اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء يوم غد الجمعة ،للتعامل مع الحالة الجوية، حسب النشرات الجوية .

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

 

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

 

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


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