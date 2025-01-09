ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة في الاردن

وطنا اليوم:عمم وزير العمل خالد البكار اليوم الخميس، على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بعدم تنظيم ضبط مخالفة أو التنسيب بتسفير أي عامل غير أردني خلال الزيارات التفتيشية لمفتشي العمل أو خلال الزيارات المشتركة مع مديرية الأمن العام، وذلك لغايات تنظيم اجراءات التفتيش وفي حال ضبط العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل ساري المفعول يُعمل بما يلي :

-في أي منشأة تعود ملكيتها لمالك أو لشريك في المنشأة التي أصدرت تصريح العمل للعامل ( سواءً كان المالك أو الشريك شخص طبيعي مؤسسة فردية أو اعتباري / شركة ) شريطة أن تكون المهنة التي ضبط العامل بها ضمن المسموح العمل بها للعمالة غير الأردنية وألا تكون من المهن المغلقة.

-في أي منشأة زراعية تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن المهن الزراعية المسموح العمل بها ويحمل تصريح زراعي ساري المفعول.

-في أي منشأة ( شركة / مؤسسة ) ضمن قطاع التشييد تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن مهن التشييد المسموح العمل بها ويحمل تصريح عمل بمهنة عامل انشاءات ساري المفعول.

وأكد البكار على اعتبار كل ما جاء في كتابه في تاريخ 29 كانون الثاني لاغياً.