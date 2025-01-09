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الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

منذ ساعة واحدة
الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.
وأعرب جلالة الملك باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على جلالة السلطان بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.


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