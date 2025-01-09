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نتنياهو يبحث استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة لإيران

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يبحث استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة لإيران

وطنا اليوم:كشفت القناة العبرية 12، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد جلسة خاصة، مساء اليوم؛ لمناقشة وبحث استعدادات الجيش بشأن توجيه ضربة عسكرية تستهدف .
وفي ظل شرق أوسط يغلفه غبار الدمار الناجم عن الحروب، في غزة ولبنان وسوريا، يبقي نتنياهو عينه مفتوحة على إيران، ويؤكد استمرار حرصه على منع تسلح إيران وأذرعها في المنطقة.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث حذر نتنياهو سابقًا من أن “خطوطنا الحمراء معروفة وسنرد الضربة بضربتين”.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أي ضربة إسرائيلية على إيران ستكون “قاتلة ودقيقة ومفاجئة بشكل خاص”.
الجريدة
في السياق نفسه، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الخطط العسكرية للرد على إيران جاهزة، وتنتظر الموافقة السياسية من قبل نتنياهو.
يُذكر أن إسرائيل أرجأت سابقًا ضرب إيران بعد تسريب وثائق أمريكية، مما يشير إلى حساسية وتعقيد هذه العمليات .


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