الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من الغابات في مدينة لوس أنجلوس وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لوس أنجلوس بخير