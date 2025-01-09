الملك: مبارك للبنان وشعبه انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان.

وقال جلالة الملك عبر حسابه على منصة “إكس”: “مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزاف عون رئيسا للبنان. أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه.”

كما هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بنيله ثقة مجلس النواب في بلاده وانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة لبنان وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني الشقيق.

وجدد جلالة الملك التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، مشددا على متانة العلاقات الثنائية المتجذرة، والحرص على توسيع فرص التعاون، وإدامة التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.