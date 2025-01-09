الفراية يوعز للأجهزة المعنية في مطار الملكة علياء بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية اجتماعًا للأجهزة الأمنية والتنفيذية في مطار الملكة علياء الدولي تم خلاله الاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية كافة؛ لتسهيل حركة المسافرين في المطار.

وخلال الزيارة التي قام بها اليوم الخميس إلى مطار الملكة علياء الدولي، أوعز الفراية إلى الجهات المعنية كافة، بتقديم الخدمات التي تختصر وقت المسافر داخل المطار، وتقلل الجهد وتنعكس على رضا المسافر وانسيابية الحركة، وتذليل أي صعوبات تواجه المسافرين القادمين والمغادرين وكذلك المسافرين إلى محطات دولية أخرى (الترانزيت).

وجال الفراية خلال الزيارة على عدد من المواقع داخل المطار، برفقة الأجهزة الأمنية؛ للإطلاع من كثب على واقع الخدمة المقدمة.