ولي العهد يزور مركز مادبا المتميز لفنون الطهي

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، مركز مادبا المتميز لفنون الطهي التابع لمؤسسة التدريب المهني.

وأنشئ المركز بشراكة بين مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مراكز تميز لفنون الطهي في إربد وجرش والعقبة ومادبا.

وأشاد سمو ولي العهد بإقبال الشباب على الاستفادة من الخدمات التدريبية للمركز، مؤكدا أن المهارات التي يكتسبونها خلال التدريب ستساعدهم في الحصول على فرص عمل بالقطاع السياحي.

وبين سموه أهمية دعم مجموعة من الشباب في محافظة مادبا، لإنشاء مشاريعهم بالتعاون مع “دار أبو عبدالله”، وهي منظمة أردنية غير ربحية تركز على مبادرات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وجال سمو ولي العهد في أقسام المركز المختصة بخدمات الطعام والشراب والفندقة، واستمع إلى شرح قدمه مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة عن برامج المركز، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.

وقال الغرايبة إن المركز يدرب حاليا 75 متدربا منذ إطلاق برامجه في تشرين الثاني الماضي، لافتا إلى أن المؤسسة وقعت اتفاقية لتوظيف الدفعة الأولى من الخريجين.

ورافق سموه، وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي الدكتور وجيه عويس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.