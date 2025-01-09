رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء تجمع “شباب الولاء للوطن والقائد”

وطنا اليوم_عمان 9 كانون الثاني 2025-* التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من تجمع “شباب الولاء للوطن وقائد الوطن”.

وتناول العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الإنجازات الوطنية، التي تحققت في عهد جلالة الملك الثاني، في مختلف المجالات، وكذلك مواقف الأردن والجهود الملكية لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأشقاء في سوريا ولبنان، سياسيا وإنسانيا.

وأكد العيسوي أن جلالة الملك الأردن يواصل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

وبين العيسوي أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة والضفة الغربية، لافتا إلى جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية لضمان تدفق المساعدات بشكل كاف ومستمر، وذلك تجسيدا لواجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين

وتطرق العيسوي إلى التوجيه الملكي بإرسال مخبز متنقل بطاقة انتاجية تصل على (3500) رغيف بالساعة، مشيرا كذلك إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، التي شارك فيها جلالة الملك، وإلى مبادرة “استعادة الأمل”، وإرسال، مستشفى ميداني أردني “التوليد والخداج.

وأشار العيسوي إلى التوجيهات الملكية، بالوقوف مع الاشقاء في سوريا ولبنان وتقديم المساعدات في ظل الظروف التي يمرون بها.

ولفت إلى مساعي ودور جلالة الملكة رانيا العبدالله، جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي تجسد مواقف الأردن بقيادته الهاشمية، في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وعن الأهل في قطاع غزة.

بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، التي شهدها الأردن، في عهد جلالة الملك، وبسياسة جلالته الحكيمة، التي جعلت للأردن حضورا دوليا مميزا ومؤثرا.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيبقون الجند الأوفياء، والسد المنيع في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، والعبث بنسيجه الوطني.

وأكدوا أن السياسة الحكيمة لجلالة الملك، جعلت من الأردن وطنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب بالصراعات والنزاعات، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية في مختلف المجالات.

وثمنوا الاهتمام الملكي المتواصل بالشباب والمرأة، وكذلك جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وعبروا عن اعتزازهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وثمنوا الدور الإنساني المتواصل الذي يقوم به الأردن لإغاثة الأهل في غزة والضفة الغربية، لدعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، مشيدين بجهود جلالة الملكة وجهود ومساعي سمو ولي العهد، المساندة للجهد الملكي.