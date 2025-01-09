عون بعد تأديته اليمين الدستورية يؤكد على حق الدولة باحتكار حمل السلاح

وطنا اليوم:أشاد الرئيس الـ 14 للبنان، اجوزيف عون برئيس ومجلسي الوزراء والنواب لانتخابه رئيسا للجمهورية، وأدى اليمين الدستورية أمام المجلسين.

وقال عون” لقد شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أحملها وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه التحالفات وسقطت أنظمة، وقد تتغير حدود”.

وأضاف ” لبنان بقي هو هو على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا، لأن لبنان من عمر التاريخ.

وتعهد عون بأن يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأكد على حق الدولة في احتكار حمل السلاح، مؤكدا أنه “سيسهر” على تفعيل عمل الأجهزة الأمنية كأداة لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

وأضاف: “يجب أن تستثمر الدولة اللبنانية في جيشها لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية”، مؤكدا أن “الدولة اللبنانية ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه”.

وتعهد جوزيف عون بالدعوة إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وشدد عون: “عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة من أجل مشروع قانون لاستقلال القضاء”.

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.