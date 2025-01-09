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ارتفاع حصيلة العدوان إلى 46006 شهداء و 109378 مصابا ‏في غزة

منذ دقيقتان
ارتفاع حصيلة العدوان إلى 46006 شهداء و 109378 مصابا ‏في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 70 فلسطينياً وإصابة 104 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 461 يوماً على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 46006 شهداء و 109378 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023.


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