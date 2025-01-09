قسم الكيمياء في جامعة البترا يجدد حصوله على الاعتماد الألماني ASIIN

وطنا اليوم:حصل قسم الكيمياء في كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا على تجديد الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألماني الأوروبي (ASIIN)، وهذا يعكس الجودة العالية للبرنامج الأكاديمي في القسم وتوافقه مع المستوى السادس في إطار المؤهلات والمقاييس الأوروبية للتعلم مدى الحياة (EQFLLL)

يتيح الاعتماد لخريجي قسم الكيمياء فرصة متابعة دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية بقبول غير مشروط؛ إذ يُعترف بمؤهلاتهم دون الحاجة إلى متطلبات إضافية. والقبول غير المشروط يعني قبول الطالب مباشرة في البرنامج الدراسي دون الحاجة إلى استيفاء أي شروط إضافية، وهو ما يسهل عملية التسجيل ويعزز فرص التعليم والتوظيف على المستوى الدولي.

وأشار رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إلى أن تجديد الاعتماد يمثل خطوة نحو تعزيز مكانة الجامعة الدولية، مؤكداً التزام قسم الكيمياء بتقديم تعليم عالي الجودة وتطوير مخرجات أكاديمية تلبي متطلبات سوق العمل العالمي.

أوضح عميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان أن تجديد الاعتماد يعكس التزام الجامعة بمعايير الاعتماد الأكاديمي العالمية، ويعزز فرص خريجي قسم الكيمياء في مواصلة تعليمهم العالي أو الانخراط في سوق العمل الدولي دون عوائق.

ويتميز اعتماد “ASIIN” بتمكين خريجي قسم الكيمياء من الحصول على شهادة “ملحق الدبلوما” “Diploma Supplement” التي تسهل الاعتراف الدولي بمؤهلاتهم، وتوفر لهم فرصاً أوسع في العمل والتبادل الأكاديمي.

وكان قسم الكيمياء في جامعة البترا قد اجتاز مراجعة شاملة من قبل هيئة الاعتماد الألماني الأوروبي، تضمنت دراسة الخطط الدراسية، وتقييم مخرجات التعلم، وفحص المناهج الدراسية والمختبرات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقييم أعضاء هيئة التدريس والبرامج الأكاديمية.

وأكد رئيس قسم الكيمياء الدكتور عبد المنعم الطويق أن تجديد الاعتماد من هيئة مرموقة مثل “ASIIN” يعد تأكيدًا لريادة قسم الكيمياء، ويظهر قدرة القسم على تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية، وهو ما ينعكس إيجاباً على طلبته وخريجيه.

يُذكر أن قسم الكيمياء في جامعة البترا كان أول قسم في سائر الجامعات الأردنية يحصل على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألماني الأوروبي عام 2019.