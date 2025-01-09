تحديد مسار سير مركبات السفريات القادمة من سوريا أو العراق إلى الأردن

وطنا اليوم:حددت هيئة تنظيم النقل البري، مسار سير مركبات السفريات الخارجية القادمة من سوريا أو العراق إلى الأردن من خلال المعابر البرية إلى مركز النقل الدولي في العاصمة عمّان.

وقال المدير العام للهيئة، علاء الشبيلات، إنّ كل سيارة سفريات قادمة للأردن من سوريا أو العراق أو عند مغادرتها، يجب عليها تنزيل أو تحميل الركاب من أمام مركز النقل الدولي ضمن خط سير محدد، مشيرا إلى أن هذا القرار ينطبق على سيارات السفريات الأردنية.

وأضاف أن تنزيل الركاب القادمين إلى الأردن عبر المعابر سيكون داخل مركز النقل الدولي للركاب بالقرب من دوار الشرق الأوسط، حيث شُغل المركز في 2 كانون الثاني 2025.

ودعا سائقي المركبات العمومية السورية والعراقية إلى الالتزام بالمسار المحدد من الجهات المعنية الأردنية (من الحدود إلى المركز)، وعدم التجول داخل العاصمة عمّان والمدن، والمبيت في المركز.

وبين الشبيلات، أن تجول مركبات السفريات في المدن يعرض سائق المركبة إلى مخالفة.

وأشار إلى أن مسألة تبادل الركاب عبر معبر (جابر – نصيب) واقتصارها على إنزال الركاب على الحدود ألغيت.

ولفت أنه يمكن لشركات السفريات التسجيل عبر منصة خاصة لنقل الركاب من الأردن إلى سوريا وبالعكس، حيث يسمح بعبور 100 مركبة من كل بلد.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد قال، إنه اتخذ قرارا يسمح باستئناف عمل سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية العاملة على خط عمان دمشق، اعتبارا من الخميس.

وأشار إلى أنه تم السماح كذلك لسيارات (الفان) السورية التي كانت تدخل المملكة قبل الأحداث الأخيرة بالدخول إلى أراضي المملكة لغاية 1 نيسان المقبل؛ شريطة التزام جميع سيارات السفريات وسيارات (الفان) بتحميل الركاب فقط وعدم تحميل البضائع نهائيا.

وبين أن القرار يأتي لتعزيز حركة النقل بين الجانبين ولتمكين أصحاب وسائقي سيارات السفريات الخارجية من العودة إلى ممارسة أعمالهم.