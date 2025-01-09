لافتقارها شروطا مهنية .. الإمارات توقف الرحلات الجوية من وإلى سوريا

وطنا اليوم:أوقفت الإمارات العربية المتحدة الرحلات الجوية من وإلى سوريا بعد يوم واحد على إقلاع أولى الطائرات من مطار دمشق الدولي.

وقال مصدر في هيئة الطيران المدني السوري لوسائل الإعلام إن سبب وقف الرحلات الجوية بين المطارات السورية والإماراتية هو طلب الأخيرة توفر شروط مهنية قبل تشغيل الطيران بين البلدين، وأهمها التحقق من جاهزية المطار الذي طارت منه الطائرة.

كما اشترطت هيئة الطيران الإماراتية أن تتقدم السلطات السورية للحصول على ترخيص جديد، على أن يكون صدور الترخيص بعد الكشف عن جاهزية المطارات السورية وضبط الحالة الأمنية للمطار.

وقال المصدر إن الإماراتيين يعتقدون أن المطارات السورية خسرت الكثير من التجهيزات.

وكشف تعميم صادر عن مديرية الشؤون التجارية والتسويق في المؤسسة السورية للطيران، أنّ الإمارات أوقفت تشغيل الرحلات الجوية مع مطار دمشق، موضحا أن “جميع التذاكر المحجوزة على متن رحلات المؤسسة يمكن استرداد قيمتها من دون غرامات، مع التأكيد على إبلاغ المسافرين بأي مستجدات حول استئناف الرحلات”.

وسرى الإيقاف بعد يوم من انطلاق رحلة سورية تابعة للمؤسسة السورية للطيران إلى مطار الشارقة، وعودتها إلى دمشق، وذلك ضمن أولى الرحلات الدولية بعد إعلان تشغيل المطار بشكل رسمي.