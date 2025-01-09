الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لبناء 17 مدرسة تتسع لأكثر من 15 ألف طالب

وطنا اليوم:طرحت الحكومة عبر منصة “استثمر في الأردن” فرصة استثمارية لبناء 17 مدرسة، لغاية تقديم بيئة تعليمية متكاملة تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتلبية احتياجات النمو السكاني.

وبحسب منصة المشاريع فإن المبادرة تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لـ 15,500 طالب، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم بشكل كبير وتحسين المرافق للطلاب.

كما يهدف المشروع إلى معالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ في المدارس الحكومية، وتعزيز جودة التعليم من خلال إنشاء 17 مدرسة جديدة، بما في ذلك مدرستان مخصصتان للتعليم المهني، بحسب المنصة.

وذكرت المنصة أن هذه المدارس تركز على تلبية احتياجات المناطق ذات لكثافة السكانية العالية مثل عمان، إربد، مأدبا، البلقاء، المفرق والزرقاء.

وبينت أن المشروع سينفذ من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث سيتولى القطاع الخاص مسؤولية تصميم المدارس، إنشائها، تشغيلها وصيانتها وفقًا لأفضل المعايير.

وبحسب مؤشرات الاستثمار التي أوضحتها المنصة، فإن حجم الاستثمار المتوقع من مشروع الـ 17 مدرسة، يقدّر بـ 70 مليون دينار أردني، بمعدل عائد داخلي رجحت المنصة أن يبلغ 12%.

وتوقعت المنصة أن الخط الزمني لإنشاء المشروع يقدر بسنتين، وسيوفر المشروع وظائف خلال مرحلة البناء والتشغيل، للمهندسين وعمال البناء والمعلمين والموظفين الإداريين وعمال الصيانة، ما يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو في الاقتصاد المحلي.

خصائص وقيمة مضافة

وسيقام المشروع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل عمان وإربد والزرقاء والبلقاء والمفرق ومأدبا، مما يضمن سهولة الوصول للطلاب.

وستستفيد مواقع إنشاء المدارس من تحسينات البنية التحتية مع توفير إمكانيات للتوسع المستقبلي، مع تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل.

ويعد مشروع إنشاء 17 مدرسة فرصة جاذبة للاستثمار بفضل الطلب المتزايد على التعليم والتعليم المهني، العوائد الاستثمارية المستدامة، وأثر المشروع الإيجابي على التنمية المستدامة.

ومن ناحية الكثافة السكانية والاكتظاظ، فإن مشروع بناء 17 مدرسة حديثة، فرصة مبرراتها الاستثمارية تشمل تحسين جودة التعليم، وتخفيف الاكتظاظ وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإنشاء مدارس للتعليم المهني في الأردن.

مبان ومرافق متعددة

وبينت المنصة تفاصيل المشروع بإنشاء مبان بطوابق متعددة للمدارس، بحيث تتسع لـ 15500 طالب وطالبة، مع بناء مرافق تعليمية وإدارية تشمل غرف معلمين، ومكاتب إدارية ومرافق خدمية ومرافق للتعليم المهني.

وخارجيا سيتم إنشاء ساحات بمساحات مفتوحة للأنشطة الرياضية والترفيهية، فضلا عن ملاعب وصالات رياضية لدعم الأنشطة البدنية.

وفيما يخص المدارس المهنية، سيتم إنشاء مختبرات ومشاغل مهنية، لتنفيذ التعليم المهني بكفاءة، فيما ستخصص مساحات متعددة يمكن استخدامها للفعاليات المدرسية والمجتمعية، فضلا عن مرافق دعم بمساحات مخصصة للخدمات الصحية والمكتبات.

استثمار بكفاءة واستدامة

وطالبت المنصة المستثمر بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة المدارس، بالإضافة إلى تأمين التمويل اللازم وصيانة المنشآت وتوظيف الكوادر المطلوبة.

وأكدت أن الهدف المنشود هو تنفيذ المشروع بكفاءة وضمان استدامته وجودته العالية.

وأشارت إلى أن عوامل نجاح المشروع تشمل تأمين التمويل المستدام، التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتصميم المدارس بمعايير حديثة.

ولفتت النظر إلى اختيار مواقع استراتيجية، وإدارة الجودة، واستخدام التكنولوجيا وتوظيف وتدريب كوادر مؤهلة.