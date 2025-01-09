القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية يزور جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، في مكتبه أمس ، الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الأردن والمشرف على أعمال الملحقية الثقافية في لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وحضر اللقاء من الملحقية الثقافية السعودية مدير الشؤون الثقافية والإعلامية الأستاذة ريم البرهومي، والسيد قاسم الجازي والطالب علي خالد آل مستنير ممثل الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعة، ومن الجامعة مستشارة الرئيس/عميدة كلية الدراسات العليا الأستاذة الدكتورة هديل الياسين، وعميدة كلية التمريض الأستاذة الدكتورة إيمان النزلي.

وفي سياق تطوير برامج التعليم العالي والتعاون المشترك ، أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكات الأكاديمية، وتقديم الدعم للطلبة ، بما يسهم في تحقيق رؤى مشتركة تخدم تطلعات الجانبين على المستوى الأكاديمي والمهني.

كما تمت مناقشة مقترحات تساهم في بناء الكوادر القيادية في المجال الصحي، وتعزيز التكامل بين التمريض والإدارة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات المتينة التي تربط بين المملكتين ” الأردنية والسعودية ” في شتى المجالات ومن بينها التعاون المتميز في مجالات قطاع التعليم العالي .

فيما أكدت الاستاذة الدكتورة هديل الياسين على أهمية التركيزعلى استحداث برامج مشتركة والتعاون في كافة المجالات والدورات بما يخدم عملية تطوير التعليم العالي في البلدين .

وأشادت الاستاذة الدكتورة ايمان النزلي بالتعاون المشترك في مجال التمريض وبالمراكز التابعة لكلية التمريض ، مثنية على الطلبة السعوديين ومستواهم العلمي والتحصيلي وجديّتهم وأخلاقهم .

و ضمن زيارته للجامعة قام الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري، والوفد المرافق بزيارة عمادة كلية التمريض حيث حضر اللقاء الدكتور عمر الزيود نائب العميدة للشؤون الاكاديمية .

كما قام الوفد بجولة ميدانية في الكلية ، شملت زيارة لمختبرات المحاكاة التابعة لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي ، حيث قدم الاستاذ الدكتور خلدون حمدان شرحًا تفصيليًا عن المركز وأهدافه وخدماته، مسلطًا الضوء على مختبر المحاكاة المجهز بأحدث التقنيات المتطورة على مستوى الشرق الأوسط.

وتم استعراض الخدمات التعليمية والتدريبية التي يقدمها المركز للطلبة في المجال الصحي، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة التي تعزز من كفاءتهم العملية والعلمية.

وكانت الصيدلانية حنين المومني قد قدمت تعريفًا شاملًا عن مركز صحة المرأة التابع للكلية والذي تديره الدكتورة منى النسور، متناولة أهدافه وخدماته الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز صحة المرأة وتقديم الدعم المجتمعي.

كما استعرضت أيضًا الأنشطة المستقبلية التي يخطط المركز لتنفيذها للطلبة بما فيهم الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة ، والتي تستهدف خدمة المجتمع المحلي.

وقد أظهرت الجولة مدى جدية واهتمام والتزام الجامعة بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

حيث أثنى سعادة الدكتور الشمري على الجهود المتميزة التي تبذلها جامعة عمان الاهلية لخدمة الطلبة السعوديين، معرباً عن شكره وتقديره للجامعة ولكلية التمريض على الدورات والأنشطة التي قدمتها الجامعة للطلبة السعوديين من جميع الجامعات، مما يعكس الاهتمام البارز بالعملية التعليمية والتطوير المهني