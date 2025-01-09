تفاصيل مشروعي المدينتين الرياضية والترفيهية في المدينة الجديدة

وطنا اليوم:طرحت الحكومة عبر منصة “استثمر في الأردن”، فرصة استثمارية لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية والمدينة الرياضية في المدينة الجديدة، بمساحة 220.000 – 250.000 متر مربع لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السياحة.

وبحسب منصة المشاريع، فإن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع 360 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحكومي الأولي 120 مليون دينار أردني للبنية التحتية في المرحلة الأولى، وبمعدل عائد داخلي تبلغ نسبته 20%.

ومن المتوقع أن يخلق المشروع، المتوقع إنشاؤه من 3 إلى 4 سنوات، الآلاف من فرص العمل، سواء خلال مرحلة البناء أو في المرحلة التشغيلية، بما في ذلك وظائف في قطاعات البناء والإدارة والخدمات والصناعة، وسيعتمد العدد الدقيق على نطاق المشروع ومرحلته.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على بعد نحو 30 كم من مركز مدينتي عمّان والزرقاء، بما يتماشى مع جهود التحديث الاقتصادي والإداري، وهو يقع استراتيجيًا بين العاصمة والزرقاء.

وعن السوق المحلي، أشارت المنصة إلى أنه يوجد نحو 9 ملايين نسمة يعيشون على مسافة معقولة من المشروع، مع تركيز كبير على الفئة العمرية تحت 29 عامًا، والتي تمثل فرصة كبيرة، فيما يزور الأردن سنويا قرابة 4.5 مليون سائح يقضون ليلة واحدة على الأقل، ومعظمهم يأتون لأغراض المغامرة والتراث والتجارب الثقافية.

ويهدف المشروع إلى أن يكون وجهة منتظمة للسكان المحليين، جذب الزوار اليوميين من مختلف أنحاء المنطقة، ودمج ميزات تجذب السياح الدوليين.

وشرعت الحكومة الأردنية في تنفيذ مشروع مدينة الأردن الجديدة Jordan New City (JNC)، الذي يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الماضونة، على بعد نحو 30 كيلومترًا من عمان والزرقاء. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الازدحام الحضري في هذه المدن من خلال توفير إسكان ميسور التكلفة وعالي الجودة وبنية تحتية حديثة وتعزيز الخدمات العامة.

ويمثل المتنزه الترفيهي المقترح والمدينة الرياضية في المدينة الأردنية الجديدة فرصة تحويلية لتلبية الطلب غير المحقق في المنطقة على الترفيه عالي الجودة، مع ترسيخ الأردن كمركز سياحي إقليمي. ومن خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وإمكانات السوق القوية ونهج التطوير المرحلي، يتمتع هذا المشروع بموقع مثالي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السياحة في البلاد وضمان النجاح والاستدامة على المدى الطويل.

كما يفتقر الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 11.5 مليون نسمة ويتركزون في الشمال الغربي (حول عمان والزرقاء)، إلى خيارات ترفيهية عالية الجودة، إذ ستوفر الوجهة المقترحة تجربة ترفيهية عالمية المستوى، تجمع بين الترفيه والتجزئة وخيارات الطعام المصممة خصيصًا لجماهير متنوعة.