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اليونيسيف: أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة لا يتحملون البرد

منذ دقيقة واحدة
اليونيسيف: أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة لا يتحملون البرد

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الخميس، أن 74 طفلا على الأقل استشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”اليونيسيف” كاثرين راسل، عبر منشور على منصة “اكس”، إن 8 أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ 26 كانون الأول، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة غير قادرين على تحمل درجات الحرارة المنخفضة”.
وأضافت لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري والطقس الشتوي، كل ذلك يعرض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثو الولادة والذين يعانون من ظروف صحية معرضون للخطر بشكل خاص.


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