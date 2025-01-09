المياه تدعو للاعتراض على قيمة الفاتورة المرتفعة المشكوك فيها

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، الخميس، إن الأردن يعاني من نقص كبير بكميات المياه، حيث يزيد العجز المائي السنوي عن 430 مليون متر مكعب.

وأضاف سلامة ، أن الأردن يحتاج 1.5 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات كافة خلال العام، المتاح منها نحو 1.07 مليار.

وأوضح أن الوزارة تعوض هذا النقص بالتزويد المائي للمواطينن لمرة واحدة في الأسبوع.

وأشار سلامة إلى أن حصة الفرد 60 متر مكعب من المياه سنويا للاستخدامات كافة، وهي من الأقل على مستوى العالم الذي حدد خط الفقر المائي في حصة الفرد بـ500 متر مكعب سنويا.

وأكد أن ذلك نوعية المياه في الأردن عالية المستوى ولا تحمل أمراضا، وتضاهي الدول المتقدمة.

وبحسب سلامة، فإن الزراعة في الأردن تستهلك نحو 50 بالمئة من كميات المياه المتاحة سنويا.

ولا يوجد ارتفاع في قيم فواتير المياه مع نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفقا لسلامة الذي دعى أي مواطن يشك في أن قيمة فاتورة المياه الخاصة به عالية، إلى الاعتراض لدراسة ذلك.