الحكومة تنشر تفاصيل الجسر الجديد مدفوع الأجر في شارع الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع الجسر الجديد في شارع الملك عبدالله الثاني في عمّان، الذي يحسّن انسيابية حركة المرور والنقل عبر إيجاد حلول تربط المناطق الجنوبية والشمالية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 562 مليون دينار أردني.

وبحسب منصة “استثمر في الأردن” للمشاريع فإن المشروع من المشاريع الحكومية التي تعتمد على التمويل المستدام للطرق، إذ يتضمن إنشاء جسر ذي اتجاهين بمسارين في كل اتجاه مخصص لمركبات النقل يبلغ طوله 15.82 كيلومترًا، ويحتاج طرح العطاء وتوقيع العقد إلى سنتين، فيما تحتاج عمليات الإنشاء إلى 3 سنوات.

ويبدأ الجسر بالقرب من تقاطع صويلح وينتهي عند تقاطع جسر ناعور مع طريق المطار، كما سيعمل المشروع على إنشاء العديد من نقاط الدخول والخروج على طول الطريق، وتنفيذ نظام النقل السريع بالحافلات (BRT) وإصدار الرسوم دون الفصل بينهما، إلى جانب إنشاء محطات عدة مختارة على طول الجسر.

وعن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع، فإن الكلفة الرأسمالية تبلغ 562 مليون دينار أردني، فيما تبلغ الكلف التشغيلية 56 ميلون دينار أردني، وعن معدل العائد الداخلي، أشارت المنصة إلى أنه إذا كان العائد ناتج من استخدام نموذج التحصيل الخاص بمشغل خاص، فمن المتوقع أن يكون 17.50% بينما مع نموذج التحصيل الحكومي من المتوقع أن يكون 15%.

وتوقعت الحكومة أن يولّد المشروع 1120 فرصة عمل سنويا، بإجمالي 38000 فرصة عمل، إذ سيتم إنشاء المشروع على طول طريق الملك عبدالله الثاني، من محطة صافوط إلى تقاطع ناعور، تضم المنطقة مرافق سكنية وتجارية وعامة، تجتذب المتسوقين والموظفين والمقيمين، مما يؤدي إلى زيادة الضغط المروري.

المنصة، أوضحت أن القيمة المضافة للمشروع؛ هي ربط المحافظات الشمالية والجنوبية وربط مناطق المدينة وخدمة شريحة كبيرة من المستخدمين، إضافة إلى أهمية المشروع للتنمية المستدامة لمعالجة تدفق حركة المرور وتحسين القدرات وتعزيز تجربة المستخدم.

وعن تفاصيل المشروع؛ فإن الطريق السريع المرتفع هو طريق سريع مرتفع بمسارين منفصلين في كل اتجاه لنظام التعرفة المرورية والحافلات السريعة، بإجمالي طول 15.82 كيلومترًا وسرعة 80 كيلومترًا في الساعة، فيما سيتم وضع أعمدة الطرق السريعة المرتفعة داخل الوسط المركزي.

أما محطات حافلات النقل السريع، فإنها ستكون على مستوى الطريق السريع المرتفع المقترح وعلى طول المحور، كل كيلومتر تقريبًا، في المواقع الممكنة والمتوافقة مع المواقع المقترحة من قبل أمانة عمان الكبرى.

وستكون جسور المشاة ضمن محطات العبور بين جانبي الطريق، أما توسيعات الطريق الحالي، ستكون في المنطقة الوسطى ومناطق محددة على جوانب الطريق. وسيشمل المشروع مخرجا للطريق السريع المرتفع لربط الحركة المرورية القادمة من هذا المحور باتجاه طريق المطار وباتجاه طريق الجامعة أو السلط والغور.