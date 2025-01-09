دولة الحاج ابو جاد

كتب زهدي جانبيك: الله يعطيك العافية على هالقعدة الطويلة في المجلس…ولكن:

اولا:

عدم المؤاخذة انت ليش تارك شغلك وقاعد بمجلس النواب؟ … لا الدستور، ولا القانون. ولا العرف يقول ان تترك شغلك وتقضي وقتك بالمجلس… سيبك من هالسلافة.

ثانيا: الاعفاءات الطبية،

يا ابو جاد، بحثت في كل مواقع الخدمات الحكومية، فوجدت ان عملية الحصول على الاعفاء الطبي كلها تدور على امرين:

1. تقرير طبي مصدق.

2. دفتر العائلة،

شريطة ان لا يكون مقدم الطلب حاصل على اي تأمين طبي…

يا حج ، انت شو فارقة معك إذا كان من يبصم على الموافقة، حضرتك ، او احد وزراء الدولة، أو أمين عام الرئاسة، او غيره؟ … شو بتفرق معاك يا حاج؟

بيت القصيد:

هل عجزت الادارة الاردنية عن تحديد الاجراءات والخطوات اللازمة للحصول على موافقة الاعفاء الطبي …يعني بلغتكم ال SOPs ؟؟؟

وتفويض مدراء المستشفيات المعنية بتطبيق هذه الاجراءات والخطوات ومنح الموافقات ميدانيا وحسب حاجة وحالة المريض المراجع.

لماذا لا يتم تفويض مدراء المستشفيات صلاحيات الموافقة مباشرة من الموقع؟

هل لأنكم تريدون الاستمرار بتحميل النواب جميلة ؟؟؟

ام هي نوع من انواع الرشوة للنواب ليستخدموها في شراء اصوات قواعدهم الانتخابية؟؟؟

لماذا لا تقوم بازالة هذا الحاجز الذي اسمه النواب او اسمه رئاسة الوزراء او اسمه الديوان الملكي ، وتترك المواطن المحتاج يراجع المستشفى المعني دون واسطات او حواجز او تحميل جمايل ؟

ما بدي اقول، طالما الحصول على ورقة الاعفاء مجاني بدون رسوم ، لماذا لا يتم اصدار الاعفاء الطبي الكترونيا on line … هل عجزت وزارة الاقتصاد الرقمي عن اتمتة هذه الخدمة وإتاحتها للمواطن المحتاج؟؟؟

ام ان مصالح النخب أولى وأهم من مصالح المحتاجين ؟؟؟

فكر فيها شوي