الداخلية: السماح لسيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية بالعودة للعمل

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه ومن خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية والجانب السوري الشقيق فقد تم اتخاذ قرار يسمح باستئناف عمل سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية العاملة على خط عمان دمشق، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأضاف، أن العمل سيكون ضمن الآلية المعمول بها سابقا المتمثلة بالتسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.

وأشار الى انه تم السماح كذلك لسيارات الفان السورية التي كانت تدخل المملكة قبل الأحداث الأخيرة بالدخول الى أراضي المملكة لغاية الأول من نيسان المقبل شريطة التزام جميع سيارات السفريات وسيارات الفان بتحميل الركاب فقط وعدم تحميل البضائع نهائيا.

وبين أن القرار يأتي لتعزيز حركة النقل بين الجانبين ولتمكين أصحاب وسائقي سيارات السفريات الخارجية من العودة الى ممارسة أعمالهم.