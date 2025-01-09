قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على تمديد فترة البدء بتنفيذ قرار إعادة احتساب بدلات المواقف للاستعمالات غير السكنية في مناطق مختلفة من العقبة للمنشآت التي لا تستطيع توفير مواقف، ابتداء من الأول من نيسان المقبل بدلاً من الأول من كانون الثاني.

وجاء القرار بحسب بيان صحفي للسلطة اليوم الخميس، بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المستثمرين والتجار من مالكي العقارات غير السكنية لتصويب أوضاعهم وتسهيل إجراءات التَّرخيص.

كما قرر المجلس في جلسته أمس، وفي محور التطوير المؤسسي، المصادقة على مؤشرات الأداء الخاصة بالخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2028، لقياس مستوى إنجاز الغايات والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذه الخطة.

وجاءت قرارات المجلس في إطار الرؤية الإستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، وانسجاما مع ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحفيز وتمكين الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.