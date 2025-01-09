طرح الإصدار السابع من أذونات الكهرباء الوطنية بـ 100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، أذونات من شركة الكهرباء الوطنية مكفولة من الحكومة في المزاد.

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (7) من أذونات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة لأجل سنة، وبحجم 100 مليون دينار.

ووفقا للإعلان فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، في حين يكون تاريخ التسوية الأحد 12 كانون الثاني/يناير الجاري.

وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي عام واحد، الموافق الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 2026.