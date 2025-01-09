الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا بسبب الحرائق

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن الوزارة تتابع أوضاع الأردنيين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق التي تكافح السلطات الأمريكية لإخمادها منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف السفير القضاة أن الخارجية، ومن خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في واشنطن، تتابع أوضاع الأردنيين وسلامتهم.

وكانت بلدية لوس أنجلوس قد أعلنت إجلاء أكثر من 300 ألف شخص بسبب الحرائق، مشيرة إلى أن الساعات القادمة ستكون حرجة جدًا بسبب الحرائق.

من جانبها، أعلنت السلطات الأمريكية أن حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس لا تزال خارج السيطرة، وتعرقل الرياح العاتية جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.

وقال قائد فريق الإطفاء في منطقة لوس أنجلوس في مؤتمر صحفي إن الحريق دمر ما يزيد على 1000 مبنى، وامتد لمساحات واسعة جدًا، في وقت أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ.

وحاصرت حرائق الغابات المستعرة مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مما أدى إلى سقوط قتلى ودمار واسع للمنازل والممتلكات. وفي ظل تفاقم الوضع، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته إلى إيطاليا لمتابعة التطورات والإشراف على جهود الإغاثة.

وأعلنت السلطات الأميركية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص جراء الحرائق المندلعة قرب مشارف لوس أنجلوس، التي لا تزال خارجة عن السيطرة، محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، كما أصدرت أوامر إجلاء لأكثر من 100 ألف شخص إثر اتساع نطاق الحرائق.