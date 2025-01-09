الخرابشة: انخفاض الوفيات بنسبة 9% بعد إقرار قانون السير الجديد

وطنا اليوم:قال نائب مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العقيد أنور الخرابشة، إن الوفيات انخفضت 9% بعد إقرار قانون السير الجديد.

وأضاف اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 123 وفاة من مخالفات المسارب، و176 وفاة بسبب عدم اخذ الاحتياطات واستخدام الهاتف.

وعن المخالفات الغيابية، بيّنَ أن المخالفة قد تكون غيابية بالنسبة للسائق، لكنها حضورية ومشهودة من قبل شرطي السير أو الكاميرا.

وأورد بأن القانون لا يلزم شرطي السير بتوثيق المخالفة بالصورة والفيديو، مبيّنا أن إدارة السير بدأت بتوثيقها من باب زيادة الشفافية.

وأكد أن أغلب المخالفات التي يتم الاعتراض عليها يتبين بعد تدقيقها ومراجعتها لاحقا أنها صحيحة، مشيراً أن بعض السائقين يتلاعبون بأرقام لوحة السيارة، ما يجعل المخالفة تذهب إلى مركبة أخرى.

وأوضح أنه تم تفعيل الكاميرات التي تخالف على استخدام الهاتف وعدم وضع حزام الامان في بعض المناطق.