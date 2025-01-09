بعد توقف 13 عاماً .. استئناف التصدير من سوق العارضة لسوريا

وطنا اليوم:أعلنت بلدية معدي الجديدة وإدارة سوق العارضة للخضار والفواكه، عن استئناف التصدير إلى سوريا بعد غياب وتوقف استمر 13 عاما.

وأضافت أنه سيبدأ تحميل أول براد يوم غد الجمعة الموافق 10-1-2025، بجهود جمعية الاتحاد للمصدرين برئاسة سليمان الحياري.

وثمنت جمعية الاتحاد هذه الخطوة لتكون بداية موسم جيد لمزارعي وادي الأردن