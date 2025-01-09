بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أميركية تنتقل للعيش في كهف بالأردن بعد قصة حب

منذ دقيقة واحدة
أميركية تنتقل للعيش في كهف بالأردن بعد قصة حب

وطنا اليوم:انتقلت الأميركية ناتالي سنيدر (42 عامًا) إلى كهف في مدينة البتراء بالأردن، بعدما وقعت في حب الشاب الأردني فراس (32 عامًا)، وهو رجل من قبيلة بدوية تعيش في المنطقة.
بدأت قصتهما التي نشرتها وسائل إعلام أميركيه عندما نشرت ناتالي صورة لبدوي يركب حصانًا على إنستغرام، ليتبين لاحقًا أنه فراس، الذي علّق على الصورة ودعاها لزيارة البتراء.
وبعد 18 شهرًا من التواصل عبر الإنترنت، زارت ناتالي الأردن في سبتمبر 2021، وقررت العيش معه هناك.
يعيش الزوجان حاليًا في كهف يحتوي على غرفتي نوم، وشرفة تطل على الصحراء، وحمام يعمل بمياه الينابيع، بالإضافة إلى غرفة لتخزين المعدات الخاصة بجمالهم وحيواناتهم الأخرى.
فراس، الذي عاش في الكهف طوال حياته، ينتمي لقبيلة بدوية تحتفظ بحقها في الإقامة داخل هذه الكهوف، التي تُعتبر جزءًا من التراث البدوي القديم.
تعمل ناتالي الآن في مجال تنظيم الجولات السياحية في الأردن، حيث تُقدم تجارب ثقافية أصيلة.
ووصفت الثقافة البدوية بأنها “مستوى مختلف تمامًا” عن حياتها السابقة التي تنقلت فيها بين عدة دول، مثل إيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا.
وأشارت إلى أن الحياة في مجتمع الكهوف المفتوح تُشبه أجواء الاحتفال المستمرة، حيث يعيش الجميع كعائلة واحدة في ترابط وتشارك دائم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:24

جمجوم: البرد سبب ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن

10:16

زراعة الكورة تناقش تحديات وآفات بساتين الرمان

10:09

فريق فني أردني إلى سوريا لتقييم وضع الشبكة الكهربائية

09:57

علان: حجم التجارة الإلكترونية بالأردن 7 أضعاف المعدل العالمي

09:49

المومني يطرح رؤيته لشكل قانون الإدارة المحلية للبلديات ومجالس المحافظات

09:44

554 مليون دولار صرفها البنك الدولي لـ 4 مشاريع موّلها للأردن لعام 2024

09:40

عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظات يمنية

09:32

حرائق الغابات تحاصر لوس أنجلوس وبايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا

09:26

وزير الخارجية يجري محادثات مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي

09:20

بلينكن: إيلون ماسك مواطن أميركي ومن حقه التعبير عن آرائه

09:12

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة خطيرة لضابط بكمين شمال غزة

04:17

الأمانة: أعداد كبيرة لعمليات سرقة أغطية المناهل في عمّان بالأيام الأخيرة

وفيات
وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمان