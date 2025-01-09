جمجوم: البرد سبب ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف ، ان الظروف الجوية والبرد الشديد تسبب بوفاة 30% من الدواجن في المزارع مما أدى إلى زيادة في الأسعار بالأسواق، متوقعا في الوقت نفسه قيام المزارعين بتربية كميات ضحمة من الدواجن استعداد لشهر رمضان المبارك.

وقال خلال مداخلة اذاعية، إن هذه الفترة من كل عام والتي يزداد فيه الطقس برودة، يقل فيه انتاج الدواجن، لكن العام الحالي كان هناك نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وتراجع الهطول المطري، الأمر الذي أدى انخفاض الكميات الموردة إلى السوق وارتفاع في الأسعار.

وبين ان المطاعم والفنادق تقوم بحسب كميات كبيرة من الدواجن لتغطية احتياجاتها، وهو ما عمل على قلة المعروض في الأسواق أمام المواطنين.

وتوقع عودة الأسعار إلى طبيعتها مع نهاية الشهر الحالي وبداية شهر شباط الذي تعود فيه درجات الحرارة إلى الارتفاع.

وتوقع تربية كميات ضخمة من الدواجن استعداداً لشهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب بحوالي 3 أضعاف، داعيا كل من المزارعين إلى بدء تربية الدواجن من الآن ومتابعة وزارة الزراعة لهذا الموضوع.

في المقابل أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن الوزارة تدرس الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن وتراجع الكميات المطروحة في السوق نتيجة الوفيات، واحتساب كلف الانتاج في هذه المرحلة.

وقال إن الوزارة في حال وجدت ارتفاع على الأسعار بشكل غير مبرر، فإنها ستتدخل بقورة القانون وستعمل على تحديد سقوف سعرية لمادة الدواجن لضبط الأسعار.

وتوقع البرماوي أن تعود أسعار الدواجن إلى الانخفاض من جديد مع بداية الشهر المقبل.