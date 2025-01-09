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زراعة الكورة تناقش تحديات وآفات بساتين الرمان

منذ 22 ثانية
زراعة الكورة تناقش تحديات وآفات بساتين الرمان

وطنا اليوم:بحثت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد، مع مزارعي الرمان في وادي جديتا التحديات والآفات التي تؤثر على بساتين الرمان، إضافة إلى عدد من المواضيع الزراعية الحيوية المتعلقة بالبساتين.
وقال مسير أعمال مديرية زراعة لواء الكورة المهندس فراس بني عيسى، إن اللقاء يهدف إلى تطوير بساتين الرمان، ومناقشة أهم الآفات التي تؤثر عليها، فضلا عن تعزيز استخدام المبيدات الزراعية بشكل آمن، كما تم توزيع مبيدات حشرية على المزارعين لمساعدتهم في مكافحة الآفات.


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