علان: حجم التجارة الإلكترونية بالأردن 7 أضعاف المعدل العالمي

وطنا اليوم:أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان أن ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى نحو سبعة أضعاف عن المعدل العالمي دليل على وجود خلل.

ولفت علان في تصريح أن قرار الطرود البريدية يصب في صالح مواقع خارجية ويضيع عملة صعبة على المملكة

وجدد علان مطالبه بإعادة النظر بقرار الطرود البريدية مبينا تنامي ارتفاع حجم الطرود البريدية يهدد قطاع الألبسة.

ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد شكلت عدد طرود التجارة الإلكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية، وقد أسهم التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة إلالكترونية العالمية في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي وبلغت عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة الى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية للعام 2023 مليون وسبعمئة الف طرد تقريبا تم توصيلهم من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني، وبالمقارنة مع العام 2022 يوجد زيادة بنسبة (70%) في عدد الطرود للعام 2023 وبلغت عدد الطرود التجارة الإلكترونية الصادرة من المملكة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023 والتي تم رصدها مئة ألف طرد تقريبا تم توصيلم من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية وخاصة الملابس.