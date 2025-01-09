عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظات يمنية

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) -فجر اليوم الخميس- بتعرض عدة محافظات في اليمن لما وصفته بالعدوان الأميركي البريطاني.

وذكرت تلك الوسائل ومن بينها قناة المسيرة التابعة للجماعة، أن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة جربان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

كما قالت إن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وأشارت إلى أن “العدوان” طال أيضا مديرية اللحية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت ضربات ضد منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأشارت القيادة إلى أن الضربات في اليمن استهدفت أسلحة يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن بالبحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القيادة الوسطى التابعة لها نفذت أمس الأربعاء ضربات ضد منشأتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

وأضاف البنتاغون أن الضربات “هي جزء من الجهود لإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد الشركاء والسفن في المنطقة”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبَل الاحتلال.