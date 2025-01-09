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بلينكن: إيلون ماسك مواطن أميركي ومن حقه التعبير عن آرائه

منذ 38 ثانية
بلينكن: إيلون ماسك مواطن أميركي ومن حقه التعبير عن آرائه

وطنا اليوم:اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -الأربعاء- أن إيلون ماسك يحق له التعبير عن آرائه بصفته مواطنا أميركيا، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الملياردير المقرّب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعما للكثير من الشخصيات والأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إن “المواطنين العاديين في بلادنا يستطيعون أن يقولوا ما يريدون”، مضيفا أن ماسك مثله مثل أي أميركي، يحق له التعبير عن آرائه.
ومنذ أسابيع، يثير ماسك جدلا متزايدا على منصة “إكس”، عبر إقحام نفسه في نقاشات سياسية داخلية في الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص، مبديا آراء داعمة لليمين المتطرف، في تدخلات أجبرت العديد من كبار المسؤولين الأوروبيين على انتقادها.
والأربعاء، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاتحاد الأوروبي لحماية دوله الأعضاء من المحاولات الأجنبية للتدخل في النقاش العام الأوروبي.
وقال بارو “إما أن تطبّق المفوضية الأوروبية بأقصى قدر من الحزم القوانين التي وضعناها لأنفسنا لحماية مساحتنا العامة، أو لا تفعل ذلك، وحينها سيكون عليها أن توافق على إعادة القدرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك”.
بدوره، اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ماسك بمهاجمة المؤسسات بشكل علني وإثارة الكراهية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب الاثنين عن أسفه لرؤية أغنى رجل في العالم يدعم نزعة “دولية رجعية” في أوروبا.


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