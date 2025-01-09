مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة خطيرة لضابط بكمين شمال غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين للمقاومة ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن “3 جنود من الكتيبة 46 مدرعات بلواء آثار الحديد (401) التابع للفرقة 162 قُتلوا في معركة بشمالي قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن “ضابطا من الكتيبة نفسها أصيب بجروح خطيرة في ذات المعركة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ عائلته”، ولم يذكر أي تفاصيل حول ملابسات مقتل الجنود الثلاثة وإصابة الضابط.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن دبابة كان الجنود يستقلونها استُدرجت إلى كمين وداست عبوات ناسفة في منطقة مفخخة في بلدة بيت حانون، ما أسفر عن انفجار هائل أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة وإصابة الضابط.

حصيلة القتلى

وبمقتل الجنود الثلاثة، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية اجتياحه الأخير لشمالي قطاع غزة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 46 ضابطا وجنديا من بينهم 6 سقطوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي الحصيلة الإجمالية، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 830 ضابطا وجنديا من بينهم 395 منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه. وأصيب 5589 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب من بينهم 2535 منذ الاجتياح البري للقطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.