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أخر المستجدات
20:14
مجلس النواب يبدأ التصويت على مشروع قانون الموازنة 2025
20:05
مستثمرو الدواجن: ارتفاع الأسعار طبيعي وستعود لوضعها نهاية كانون الثاني
19:47
رئيس جمعية الفنادق الأردنية وأعضاء مجلس الإدارة يستقبلون لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن
19:31
سهم “الفوسفات” يقود بورصة عمان .. وخبراء : هذا يعكس ثقة المستثمرين
18:19
العيسوي: حكمة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ركيزة أساسية لمواقف الأردن الثابتة وأمنه واستقراره
18:00
هيئة اعمار لواء الجيزة تعقد اجتماعها الاول وتنتخب مجلس ادارتها المؤقت
17:12
وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان “الأردن فجر المسيحية” بالفاتيكان شباط المقبل
16:48
160 ألف دينار لشمول 20 مسجدا بالطفيلة بخدمات الطاقة الشمسية
16:30
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا
16:18
الذنيبات يتفقد عددا من المشاريع الإستثمارية والخدمية ومواقع عمل الفوسفات في العقبة
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مجلس النواب يبدأ التصويت على مشروع قانون الموازنة 2025
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24 ساعة
20:05
مستثمرو الدواجن: ارتفاع الأسعار طبيعي وستعود لوضعها نهاية كانون الثاني
19:47
رئيس جمعية الفنادق الأردنية وأعضاء مجلس الإدارة يستقبلون لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن
19:31
سهم “الفوسفات” يقود بورصة عمان .. وخبراء : هذا يعكس ثقة المستثمرين
18:19
العيسوي: حكمة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ركيزة أساسية لمواقف الأردن الثابتة وأمنه واستقراره
18:00
هيئة اعمار لواء الجيزة تعقد اجتماعها الاول وتنتخب مجلس ادارتها المؤقت
17:12
وزارة السياحة تنظم معرضا بعنوان “الأردن فجر المسيحية” بالفاتيكان شباط المقبل
16:48
160 ألف دينار لشمول 20 مسجدا بالطفيلة بخدمات الطاقة الشمسية
16:30
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا
16:18
الذنيبات يتفقد عددا من المشاريع الإستثمارية والخدمية ومواقع عمل الفوسفات في العقبة
16:14
غياب رئيس الوزراء يشغل النواب والصفدي يستهجن .. ما القصة؟
16:05
أحمد الشرع في أول زيارة خارجية إلى تركيا
16:00
الشرطة، وجدلية: السلطة والخدمة
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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