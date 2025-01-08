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مستثمرو الدواجن: ارتفاع الأسعار طبيعي وستعود لوضعها نهاية كانون الثاني

منذ ساعة واحدة
مستثمرو الدواجن: ارتفاع الأسعار طبيعي وستعود لوضعها نهاية كانون الثاني

وطنا اليوم_رجح رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، الأربعاء، عودة أسعار الدواجن إلى معدلاتها الطبيعية في نهاية كانون الثاني الحالي.

 

وقال جمجموم إنّ انخفاض أعداد طيور الدجاج المعرضة للوفاة، ووصول الطيور إلى وزنها الطبيعي، سيساهم في توفر الكميات المطلوبة للسوق في الوقت المذكور، حسب المملكة.

 

 

 

وبين أنّ إن ارتفاع على أسعار الدجاج يتكرر عادة في بداية فصل الشتاء من كل عام، مؤكدا أن الأسعار تعتمد على كميات المعروض.

 

وأرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة الممتدة من 20 كانون الأول حتى 30 كانون الثاني، مشيرًا إلى أن المناطق التي توجد فيها مزارع الدواجن تشهد درجات حرارة دون الصفر المئوي، مما يؤدي إلى تشكل الصقيع والتجمد، وخلال ساعات النهار تكون درجات الحرارة ما بين 10-15 درجة مئوية.

 

وأضاف جمجوم أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة يعد “العدو الأول لتربية الدواجن” مما يؤدي إلى عدم تحويل الأعلاف إلى وزن الدجاج المطلوب، وارتفاع نسبة الوفيات بنسب عالية نتيجة الأحوال الجوية وعدم تساقط الأمطار.

 

وأشار إلى أن أعداد الدواجن الواردة إلى السوق تقلصت، مما انعكس على ارتفاع الأسعار نتيجة للعرض والطلب، إذ إن المعروض لا يلبي احتياجات المستهلك.

 

وأوضح جمجوم أن قطاع الدواجن يواجه تكاليف عالية خلال فصل الشتاء نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف، مؤكدًا أن أسعار الدواجن تتأثر بشكل أساسي بالعرض والطلب.

 

وبين أنه كان يتم ذبح نحو 600 ألف طير يوميًا، لكن الكمية تقلصت إلى نحو 350 إلى 400 ألف طير يوميًا؛ بسبب المشكلات التي يواجهها مربو الدواجن في الأردن.

 

يأتي ذلك في ظل شكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار الدواجن وعدم توفر الاوزان المناسبة للاستهلاك.


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