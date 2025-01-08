رئيس جمعية الفنادق الأردنية وأعضاء مجلس الإدارة يستقبلون لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن

وطنا اليوم_استقبل رئيس جمعية الفنادق الأردنية، المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، وأعضاء اللجنة، وذلك في لقاءٍ رسمي عُقد بمقر الجمعية.

واستهل المهندس الهندي اللقاء بتقديم التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية، متمنياً عاماً مليئاً بالتوفيق والنجاح لجميع الحاضرين، ومشدداً على أهمية هذه اللقاءات لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

بدوره، ثمّن جمال الرفاعي حفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع السياحي.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس الهندي التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي في المملكة، والتي تفاقمت خلال الأشهر الستة عشر الماضية نتيجة التطورات الجارية في المنطقة والحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن القطاع السياحي في الأردن تأثر بشكل أكبر مقارنةً بدول الجوار، مشيراً إلى التحديات التي تواجه العاملين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار الهندي إلى أن جمعية الفنادق الأردنية أعدّت مصفوفة مقترحات وحلول تم تقديمها للجهات المعنية، مؤكداً أن هذه الحلول قد تسهم في التخفيف من معاناة القطاع وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

من جانبه، أكد الرفاعي، نيابة عن لجنة السياحة، إدراك غرفة تجارة الأردن لحجم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، مشدداً على أهمية التكاتف والعمل المشترك بين كافة الأطراف لإيجاد حلول عملية وفعّالة.

وأضاف أن القطاع يمر حالياً بأسوأ مراحله، مما يستوجب تكثيف الجهود والعمل التشاركي للنهوض به مجدداً.

بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، على أهمية وجود ممثل عن القطاع الفندقي في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وذلك لضمان إيصال صوت القطاع واحتياجاته

كما لفت حسين هلالات نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الانتباه إلى الانخفاض الملحوظ في أعداد السياح، لا سيما في منطقة البترا، التي تشهد تراجعاً كبيراً في الحركة السياحية.

وفي ختام اللقاء، شدّد جميع الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المستمر بين الجمعية والغرفة، وعلى أهمية عقد اجتماعات دورية لبحث المستجدات ووضع آليات تنفيذية تخدم القطاع السياحي، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك لتحقيق أهدافهم المشتركة.