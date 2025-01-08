سهم “الفوسفات” يقود بورصة عمان .. وخبراء : هذا يعكس ثقة المستثمرين

وطنا اليوم_فيما بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الأربعاء 08/01/2025 حوالي (20.7) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (11.3) مليون سهم، نفذت من خلال (2,696) عقداً، فقد كان سهم شركة الفوسفات القيادي بامتياز للتعاملات.

ووصل حجم التداول على سهم الفوسفات حوالي 145 ألف سهم، وبقيمة إجمالية 2 مليون و236 ألف دينار، وهذا يشكل أكثر من 37% من حجم التداول الكلي للبورصة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون بأن حجم التداول هذا يعكس ثقة المستثمرين بسهم شركة الفوسفات الأردنية وذلك بسبب المشاريع الكبيرة التي أعلنت عنها الشركة طيلة الفترة الماضية، وسواء تلك التي تم تنفيذها، أو التي قيد التنفيذ، هذا فضلاً عن توسع الشركات في الأسواق العالمية وزيادة قاعدة الزبائن والمشترين عالمياً.

ويشهد سهم الفوسفات زيادة مضطردة بشكل يومي جراء ارتفاع الطلب على السهم بشكل لافت.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى (2572.64) نقطة، بارتفاع نسبته (0.34%).

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (89) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (34) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (31) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 2.72%, و ارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، و انخفض الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.49%.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية, الصناعات الكهربائية, الفنادق و السياحة, النقل, التكنولوجيا و الإتصالات, الطاقة و المنافع, الخدمات الصحية, الصناعات الكيماوية 3.76%, 1.75%, 1.70%, 1.70%, 1.00%, 0.68%, 0.47%, 0.23% على التوالي.