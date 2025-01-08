العيسوي: حكمة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ركيزة أساسية لمواقف الأردن الثابتة وأمنه واستقراره

وطنا اليوم_عمان – 8 كانون الثاني 2025 -* قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى دائمًا قويًا في مواجهة جميع التحديات، ثابتًا على مواقفه الداعمة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال العيسوي إن الأردن، رغم ما يحيط به من أزمات وتحديات، فإنه لا يحيد عن مواقفه ومبادئه الثابتة، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، مؤكدا أن حكمة جلالة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ضمانة وركيزة أساسية لمواقفه الثابتة وأمنه واستقراره.

جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا نسائيا، من أعضاء جمعية تمام الخير لتمكين المرأة والطفل في محافظة الزرقاء، ووفدا يمثل منتدى يمثل أعضاء منتدى جبل عوف الثقافي في محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين.

واستعرض خلالها مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء في فلسطين والدفع لموقف دولي لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية للقطاع، بشكل دائم ومستدام.

وبين أن جلالة الملك يواصل جهوده لوقف استباحة دماء الأهل في غزة وحمايتهم، وكسر الحصار غير المسبوق، الذي يتعرضون له لتجويعهم وحرمانهم من كل سبل الحياة.

ولفت إلى أن الأردن، وترجمة لواجبه التاريخي والإنساني، كان أول دولة تتجاوز المخاطر وتتخطى الحواجز وتكسر الحصار على غزة، إذ تجلت الروح الأردنية الأصيلة بإرسال قوافل المساعدات الإغاثية، برا وجوا، إلى جانب إرسال المستشفيات الميدانية، وإطلاق المبادرات الطبية (استعادة الأمل) وإرسال مخبز متنقل بطاقة استيعابية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة.

وأوضح أن الجهد الأردني الإنساني يواكبه، جهد سياسي ودبلوماسي مكثف، يقوده جلالة الملك، إقليميا ودوليا، وعلى جميع المستويات لحشد الدعم والتأييد الدولي لوقف إطلاق النار بغزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى القطاع، وضرورة تكثيف الجهود لتهيئة البيئة المناسبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والمرجعيات المعتمدة.

ولفت إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر ببذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية، للأشقاء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.

بدورهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.

وثمنوا الجهود، التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة؛ لبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن.

وأشادوا باهتمام ورعاية جلالة الملك، وجلالة الملكة وسمو ولي العهد، بالشباب والمرأة وتمكينهم وتفعيل دورهم.

وقالوا إن جهود ومواقف جلالة الملك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، والمستمرة قبل العدوان على غزة وبعده، ترسخ مبادىء القيم الأخلاقية، مؤكدين أنه لا يستطيع أحد المزاودة على مواقف الأردن أو التشكيك بها.

وقالوا إن مواقف وجهود جلالة الملك تعبر عن صوت الحق، وتقود الأردن إلى الصدارة والتميز، الذي بات بقيادته الحكيمة، يحتل مكانة بارزة ويحظى باحترام على الساحة الدولية.

وعبروا عن اعتزازهم بمساعي جلالة الملكة وبجهود سمو ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، وبمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي.

وأكدوا أن جهود جلالة الملك تجاه فلسطين وأهلها، ما هي إلا امتداد لمسيرة الهاشميين في الدفاع عن فلسطين وأهلها وحقهم في الحياة والدولة، والذين قدموا في سبيل ذلك أروع معاني التضحية.

وعاهدوا بأنهم سيكونون على الدوام جنود الوطن والأوفياء، والعضد لجلالة الملك والرديف لنشامى القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ليبقى الأردن حصنا منيعاً في وجه كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره.