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هيئة اعمار لواء الجيزة تعقد اجتماعها الاول وتنتخب مجلس ادارتها المؤقت 

منذ 10 ثواني
هيئة اعمار لواء الجيزة تعقد اجتماعها الاول وتنتخب مجلس ادارتها المؤقت 

وطنا اليوم_على ضوء موافقة معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بكتابه رقم ج/ ١٨٨/٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/١/٥ وتنفيذاً لاحكام المادة ٢٣ من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن وتعديلاته رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥عقدت الهيئة التأسيسية لمؤسسة إعمار الجيزة اجتماعها الاول في غرفة صناعة عمان وبعد انتخاب اكبر ثلاثة أعضاء سناً لإجراء الانتخابات تم بالجماع انتخاب مجلس ادارة مؤقت للمؤسسة من أعضاء الهيئة التأسيسية مكون من السادة:-

النائب السابق غازي ابوجنيب الفايز 

اللواء المتقاعد عارف خلف الزبن

السيد محمد خلف المسلط الفايز 

المهندس أيمن صياح الخضير

الدكتور أيمن موسى ابوعواد

الدكتور عبد الرؤوف زهدي

الدكتور إبراهيم علي القاضي

محامي عبدالكريم حماد السحيم

السيد جمال عياده النوفل الزبن 

والسادة هايل صبحي الطعامسة نورس علي مفلح الدهامشه اعضاء احتياط 

رئيس بلدية أم الرصاص السيد احمد السلايطة

رئيس بلدية العامرية السيد غازي الشموط 

 وتم تفويض مجلس الإدارة بالاعلان عن فتح باب الانتساب لكل من يرغب من أبناء لواء الجيزه وتشكيل لجنة العضوية لاستقبال طلبات الانتساب.

وتم الإتفاق على ان يتولى مجلس الادارة المؤقت التحضير لإدارة شؤون المؤسسة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لحين انعقاد الاجتماع العام الاول للجمعية العمومية.

يذكر ان عمل مؤسسة الإعمار وحسب القانون لا يتقاطع مع عمل البلديات مطلقا بل انه داعم مهم للعمل البلدية


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