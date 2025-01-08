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160 ألف دينار لشمول 20 مسجدا بالطفيلة بخدمات الطاقة الشمسية

منذ 35 ثانية
160 ألف دينار لشمول 20 مسجدا بالطفيلة بخدمات الطاقة الشمسية

وطنا اليوم:بلغ عدد المساجد التي تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية في عمليات الإضاءة والتكييف في محافظة الطفيلة 60 مسجدًا منتشرة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مما أسهم في تخفيض فواتير الكهرباء.
وخصص مجلس محافظة الطفيلة 160 ألف دينار لغايات شمول نحو 20 مسجدًا جديدًا بخدمات الطاقة الشمسية.
وقال مدير مديرية أوقاف الطفيلة، لؤي الذنيبات، إن التجربة ستعمم على باقي مساجد المحافظة، البالغ عددها 210 مساجد، والتي تتجاوز قيم فواتيرها الشهرية نحو 20 ألف دينار.
ولفت إلى أن الوفَر المتحقق من فواتير الكهرباء سيوجه إلى تحسين أوضاع المساجد سواء في الأبنية أو الإضافات على المرافق، موضحا أن وزارة الأوقاف أسهمت بنحو 25% من تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس المحافظة.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تم تنفيذها من قبل شركات متخصصة بالطاقة المتجددة، والتي قامت بتركيب مئات الخلايا الشمسية على أسطح المساجد بطرق تلتقط الطاقة الصادرة عن الشمس، وتحولها إلى مكثفات وخلايا تخزين.
وجرى تركيب تلك الخلايا بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء من خلال أجهزة تعمل بالتوافق بين التيار الكهربائي الخاص بالشركة وأجهزة تخزين الطاقة الشمسية


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