الذنيبات يتفقد عددا من المشاريع الإستثمارية والخدمية ومواقع عمل الفوسفات في العقبة

وطنا اليوم:تفقد رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات عددا من المشاريع الإستثمارية الصناعية والخدمية التي تنفذها الشركة في مدينة العقبة.

واستهل الدكتور الذنيبات الجولة بتفقد أعمال المشروع الخاص بمصنع إنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية، الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع مجموعة مزارع سنقرط للدواجن، وشركة تقنية الدواجن والألبان السُّعُودية، بكلفة استثمار اجمالية بنحو 40 مليون دينار لجميع المراحل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف طن سنويا.

وقال الدكتور الذنيبات، إن المشروع سيسهم في تعزيز إيرادات مجموعة الفوسفات، ويوفر 120 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي في المرحلة الأولى.

وأكد أهمية المشروع في تعزيز جهود وخطط الشركة للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية تعزز من تنافسيتها الشركة في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي العالمية والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال إن المشروع سيسهم أيضا في تعزيز مكانة العقبة كمنطقة جاذبة للإستثمارات

في اطار رؤية التحديث الإقتصادي،

مؤكدا في هذا الإطار حرص الشركة على دعم التوجهات الوطنية لتنويع المشاريع الإستثمارية في، لا سميا في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

كما تفقد الدكتور الذنيبات مشروع مركز

الإسعاف المتطور الذي أنشأته الشركة على نفقتها لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ المتقدمة للعاملين في المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، والمنطقة الصناعية الجنوبية بالمدينة.

وقال إن المركز، الذي يجري العمل على تزويده بالتجهيزات الحديثة والأثاث اللازم، يتسع الى 10 أسرة، وسيسهم في دعم الجهود الوطنية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين في هذه المنطقة.

كما اطلع الدكتور الذنيبات على أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تخضير “جبل الجبس” في منطقة تكديس الجبس بالمجمع الصناعي التابع للشركة جنوبي مدينة العقبة، والاستعدادات الجارية لزراعة 20 الف شجرة ضمن هذه المرحلة التي ستنطلق في الخامس عشر من شهر شباط المقبل.

وكانت الشركة أنهت في وقت سابق المرحلتين الاولى والثانية من المشروع، الذي يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وشملت زراعة 30 ألف شجرة حرجية ومثمرة، وصولا الى زراعة 50 ألف شجرة ضمن مراحل المشروع.

واكد الدكتور الذنيبات أن المشروع سيسهم في تعزيز أهمية العقبة كمدينة جذب سياحي، ويشكل متنفسا لأبناء العقبة وزوارها، مبينا أن المشروع يأتي في إطار خطة الاستدامة البيئية التي وضعتها الشركة على سلم أولوياتها للمحافظة على البيئة والتوجه نحو تخضير المناطق ضمن مواقع عملها، وتحويلها إلى مناطق تنموية صديقة.

وأشاد الدكتور الذنيبات بجهود العاملين في المجمع الصناعي، معربا عن تقديره كذلك لجميع العاملين في مواقع عمل الشركة المختلفة، وحرصهم على استدامة العمل ومسيرة الشركة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني