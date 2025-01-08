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غياب رئيس الوزراء يشغل النواب والصفدي يستهجن .. ما القصة؟

منذ 18 ثانية
غياب رئيس الوزراء يشغل النواب والصفدي يستهجن .. ما القصة؟

وطنا اليوم:استهجن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي انتقاد النواب غياب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال مناقشتهم لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وقال الصفدي للنواب “من يريد مخاطبة رئيس الوزراء يذهب يتحدث في مكتبه”.
جاء ذلك بعد ان أن انتقد النائب سالم العمري اولا غياب حسان خلال كلمته، فطلب الصفدي من الأمانة العامة إبلاغ رئيس الوزراء ان الكلمة القادمة للعمري ستكون في مكتبه.
وأضاف الصفدي للنائب، “أنت لا تتحدث الى الرئيس انت تتحدث للشعب الأردني”.
ولاحقا اعترض النائب أحمد شديفات على غياب الرئيس قبل البدء في كلمته، فقال له الصفدي “اذا بدك تحكي للرئيس روح احكيله في المكتب”.
وبما أن بدأ شديفات كلمته موجها التحية للرئيس الغائب قائلا “طبعا مش موجود” حتى شوهد حسان يدخل القاعة ويجلس على مقعده.. فتدارك شديفات قوله بـ اهلا دولتك وعلق عليه الرئيس أحمد الصفدي قائلا، “وعلى نياتكم ترزقون” .


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