أحمد الشرع في أول زيارة خارجية إلى تركيا

وطنا اليوم:يعتزم قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، إجراء أول زيارة خارجية له إلى تركيا، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة.

وأشارت صحفية (Yeni Şafak) التركية إلى أن الشرع سيعرب عن شكره لأردوغان على الدعم التركي للثورة السورية، وسيكون الملف الأبرز على جدول أعمال اللقاء بين الشرع وأردوغان هو وجود قوات “قسد” في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن هناك توافقاً بين القيادتين السورية والتركية على ضرورة “تطهير المنطقة من الإرهاب”، مع التأكيد على التصميم المشترك لدفع هذه الجهود قُدماً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تتم زيارة الشرع إلى تركيا في وقت سابق، إلا أنها أُرجئت بسبب تعديلات في البرنامج. مؤكدةً أن اللقاء بات قريباً.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب لقاء جمع الشرع في دمشق بكل من رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالين ووزير الخارجية هاكان فيدان.